В Петербурге задержали стрелявшего по отдыхающим из пневматики уборщика

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Петербурга, стрелявшего по людям на озерах Всеволожского района из пневматической винтовки, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

«Сотрудники управления уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали стрелка. Им оказался 27-летний Михаил, работающий уборщиком. Мужчину задержали 10 июля по месту жительства в Купчино во дворе дома 23/2 по Будапештской улице, где он живет с бабушкой», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, передает РИА «Новости».

Сотрудники уголовного розыска изъяли у него пневматическую винтовку Hatsan flash калибра 6,35 мм. По предварительной информации МВД, злоумышленник вознамерился бороться с наркоманами и почему-то решил, что они собираются в районе озер во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти, сейчас молодой человек допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Добавляется, что следствием будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза.

В начале июля один мужчина скончался от выстрела из пневматического оружия на озере Гупиярви, а 9 июля на пляже озера Лемболовское купавшийся мужчина получил ранение, он доставлен в медицинское учреждение.

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