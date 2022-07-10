В Москве из-за непогоды в больницу доставлено 10 человек, один погиб

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичные больницы из-за непогоды доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести, один человек погиб, принимаются меры по устранению последствий сильного ветра и дождя.

«В больницы доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим», – информирует он в своем Telegram-канале.

Мэр считает, что сегодняшняя ситуация сложнее, чем в предыдущие дождливые дни с грозами в столице, потому что порывы ветра сейчас достигают 25 метров в секунду.

«Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана. Будьте внимательны и осторожны», – добавляет он.

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