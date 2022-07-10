 

Мнение: Визит на Ближний Восток

10.07.2022, 19:06, Разное
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«Нью Йорк Таймс» сообщает, что Байден поедет на Ближний Восток, чтобы договориться с лидерами арабских государств о поставках советского оружия Украине.

Здесь, скорее, речь не только о самих поставках, но и о расширении числа стран, которые явно примут одну из сторон конфликта. Пока арабы дистанцируются от него, получая свои дивиденды – как в виде высоких цен на нефть, так и став последним схроном для наворованного у России, куда вывозится и складируется хабар наших уголовников из разнообразных кооперативов «Озеро» и смежных с ним оргпреступных группировок.

Запад не устраивает такая позиция, а потому Байден постарается убедить, а возможно, и принудить арабские страны подкорректировать свою политику. Сделать это будет крайне сложно: во всех трех крупнейших экономиках сейчас бушует энергетический кризис, а это совсем не лучшая переговорная позиция для Байдена.

Источник: Эль Мюрид



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