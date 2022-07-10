BFM TV – ветер революции — президент Шри-Ланки бежал из страны, протестующие ждут его отставки

Беспрецедентный экономический кризис заставил жителей Шри-Ланки выйти на улицы: они захватили президентский дворец и подожгли резиденцию премьер-министра, передаёт BFM TV. Укрывшийся в надёжном месте президент находится под охраной военных — он и глава правительства должны в ближайшие дни объявить о своей отставке.

Предотвратить штурм оказалось невозможно. Днём сотни тысяч шриланкийцев захватили президентский дворец в (столице. — ИноТВ) Коломбо. Укрывшееся внутри правительство покинуло здание за несколько минут до осады.

Участники беспорядков наводнили дворец, снимают себя в апартаментах президента и даже позволяют себе немного поплавать в его личном бассейне. Все они требуют отставки правительства.

ЖИТЕЛЬ ШРИ-ЛАНКИ: Уезжайте из страны! Вы не можете нормально ею управлять!

ДРУГОЙ ЖИТЕЛЬ ШРИ-ЛАНКИ: Всей стране приходится нелегко, и когда мы видим, какая здесь роскошь, становится очевидно, что у него просто нет времени работать на благо народа.

На другом конце города демонстранты даже подожгли семейную резиденцию премьер-министра.

Такой ветер революции заставил президента Готабая Раджапакса бежать из страны. После эвакуации военно-морскими силами Шри-Ланки его местоположение держат в тайне.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ШРИ-ЛАНКИ: Президента сопроводили в надёжное место. Он по-прежнему наш президент и находится под защитой военного подразделения.

Его обвиняют в том, что он довёл страну до беспрецедентного экономического спада. Серьёзный дефицит топлива, электричества и продовольствия вынудил почти 80 процентов населения пропускать приёмы пищи. В начале июня во время интервью премьер-министр на вопрос об этом подтвердил, что речь идёт о худшем кризисе, который переживала страна после получения независимости.

РАНИЛ ВИКРАМАСИНГХЕ, премьер-министр Шри-Ланки: Я никогда бы не подумал, что мы до этого дойдём. Да, с 1970-х у нас были трудности, но никогда — настолько серьёзные. Экономика полностью погрузилась в кризис. Людям не хватает бензина, продовольствия.

Премьер-министр и президент республики должны объявить о своей отставке в течение следующей недели.

Дата выхода в эфир 09 июля 2022 года.