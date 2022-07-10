Мнение: Разгон инфляции в Европе, раскол НАТО и реформа Евросоюза из-за Украины

1. Экономический кризис в Европе густеет. Высокая инфляция продолжает расти, каждый новый месяц приносит новые рекорды. Между тем, в «изолированной» России инфляция последние три месяца снижается, и если так пойдёт дальше, к концу года многие страны Евросоюза, а то и Евросоюз в целом, обгонят нас по росту цен. Блогер genby пишет (ссылка):



Забастовка в Норвегии. Плюс Северный поток – 1 встал на 10 дней на техобслуживание. Газ вырос на 250 долларов за 1000 кубов и стол по 1800. И это только середина лета. Газпром продаёт в 3 раза меньше, чем год назад, а получает в 6 раз больше.

Замечу, что газ в Европе уже на 30% дороже, чем Азии. Так сказать, премия к рынку. А там, где рост цены на энергию, там инфляция. Инфляция всё разгоняется. За июнь в еврозоне она выросла еще на полпроцента. Лидеры страны Балтии.

Для полноты картины, статистика по инфляции в не входящих в ЕС странах Европы (ссылка):

2. Внутри альянса НАТО, самого агрессивного военного блока планеты, усиливается внутренний раскол (ссылка):



Британская газета The Sunday Times указала на то, что конфликт на Украине проявил отсутствие единства в НАТО в отношении России. Об этом пишет ТАСС.

По мнению автора материала, Североатлантический альянс в результате оказался поделен на три лагеря. В первой группе так называемых «ястребов» оказались граничащие с Россией страны, в том числе Польша. Отмечается, что представители данной категории считают, что НАТО необходимо сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть контроль над Донбассом и Крымом. Также, говорится в публикации, эти государства указывают на важность создания условий для смены власти в России.

Вторая группа получила название «голуби». К ней относятся те страны, которые хотят заключения перемирия. При этом они считают допустимыми территориальные уступки со стороны Киева в пользу Москвы. Газета привела слова чиновника одной из скандинавских стран, который объяснил, что подобная «сделка не была бы честной, но была бы практичной».

К третьей группе, получившей название «страусов», издание отнесло те государства, которые не уделяют конфликту на Украине слишком много внимания. В частности, к таким относятся страны Южной Европы, отмечает газета. Поясняется, что они поддерживают документы, принимаемые НАТО, но при этом не показывают большего энтузиазма по отношению к конфликту.

3. Германия не хочет видеть Украину в Евросоюзе. Во-первых, немцам не улыбается перспектива взять на финансовое содержание ещё одну бедную и коррумпированную страну. Во-вторых, вступление Украины может лишить немцев политического лидерства в Евросоюзе, так как украинско-польский блок получит слишком уж много голосов (ссылка):

Германия опасается смены баланса в Евросоюзе (ЕС) из-за возможного членства Украины. Об этом стало известно газете The Telegraph от источников.

По информации издания, канцлер Германии Олаф Шольц призвал пересмотреть основополагающие договоры ЕС до присоединения Украины. «Шольц хочет, чтобы система голосования была изменена, чтобы гарантировать невозможность формирования силовых блоков стран ЕС с целью обеспечения дополнительных средств от своих богатых западных союзников», — отмечает газета.

Кроме того, канцлер хочет избавиться от права вето. Как рассказал собеседник газеты, Шольц поднял этот вопрос на последней встрече с европейскими коллегами в Брюсселе. Кроме того, он призвал изменить договоры до присоединения Украины к ЕС.

Согласно существующей системе голосования, при которой учитывается количество голосующих стран и численность их населения, Украина получит 9 процентов голосов в Совете ЕС. При объединении голосов с Польшей эти страны могут стать «могущественнее» Германии, говорится в статье. А присоединение к этому тандему стран Центральной и Восточной Европы приведет к образованию большинства, которое будет «сильнее» Франции и Германии. При этом украинская сторона заверила, что не будет намеренно пытаться создать силовой блок внутри Евросоюза.

Впрочем, пока что принятие Украины в ЕС выглядит столь же отдалённой и иллюзорной перспективой, как и 5-10-15 лет назад. Использование Украины в качестве тарана против России, война с Россией до последнего украинца, максимальное выкачивание из Украины рабочей силы и демографического ресурса – вот стратегия Запада. Строить же на Украине сильную и процветающую экономику, безопасное общество и правовое государство, без коррупции, нацизма и терроризма… на Западе это никому не нужно. Для Украины есть внятная и чёткая задача — быть торпедой для нанесения максимального вреда России. Торпеда, которая мечтает о стабильности, богатстве и благополучии — это какой-то анекдот.