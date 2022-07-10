Неправильная основа или слишком яркий макияж: 11 ошибок, из-за которых косметика не держится на лице весь день

Тратите огромное количество времени на нанесение макияжа, но косметика держится на вашем лице не более пары часов? Есть множество причин, по которым это происходит. Например, проблема может быть в продуктах, а возможно, вы допускаете ошибки при нанесении косметики. Как же сделать так, чтобы макияж продержался весь день? Визажисты готовы поделиться своими любимыми приемами и рассказать, какие именно ошибки вы совершаете.

Вы не наносите праймер

Есть один продукт, о важности которого говорят практически все визажисты. И это праймер. Это основа макияжа. Он удерживает влагу в вашей коже, а также выравнивает поверхность, чтобы кожа была готова к нанесению макияжа. Кроме того, благодаря праймеру макияж обретает удивительную стойкость. Эксперты рекомендуют выбирать основу под свой тип кожи.

Вы не используете закрепляющий спрей

В дополнение к праймеру визажисты советуют применять фиксирующий спрей. Это один из самых простых в применении продуктов – и лучший способ защиты кожи от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Полезный совет: при выборе фиксирующего спрея непременно проверьте список компонентов, входящих в его состав. Ключевой ингредиент – поливинилпирролидон. Именно он предотвращает растрескивание или размазывание макияжа, надежно фиксируя кожу и все, что на ней находится. Не забывайте закрывать глаза, когда наносите это средство на лицо!

Вы не наносите полупрозрачную пудру

Этот продукт предотвращает появление блеска на лице и может использоваться для всех типов и оттенков кожи. Полупрозрачная пудра играет ключевую роль в закреплении вашего макияжа. Нанесите тонкий слой поверх всех слоев макияжа, то есть праймера, основы и румян. Делая это, вы создаете гладкий и безупречный результат. Наносить ее следует большой пушистой кистью, уделяя особое внимание щекам, лбу, носу и подбородку.

Вы подобрали неподходящую тональную основу

Правильно подобранная основа для вашей кожи поможет сохранить макияж. Но существует так много различных видов, что выбрать тот, что подойдет именно вам, не всегда просто. Эксперты говорят: двумя основными факторами при выборе правильной формулы тонального крема являются естественный баланс влаги и жира в коже и покрытие тонального крема. Например, если у вас сухая кожа, и вы хотите получить атласный или сияющий конечный результат, выберите суперувлажняющий тональный крем, который сбалансирует сухость кожи.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Вы носите слишком много косметики

Многие ошибочно полагают, что секрет прекрасного внешнего вида на протяжении всего дня – обилие косметики на лице. На самом деле все совсем не так!

Слишком большое количество косметики будет слипаться в течении дня, забиваться в складки. Ваше лицо будет выглядеть неопрятно, кроме того, вы рискуете выглядеть старше! Визажисты советуют использовать технику наслоения вместо того, чтобы начинать со слишком большого количества продукта. Наносите различные текстуры!

Вы неправильно наносите основу

В то время как многие из нас ленятся и наносят основу руками, этот метод является верным способом для почти мгновенного исчезновения косметики с лица. Вот как это работает: нанесенный неправильно, ваш тональный крем не держится долго – когда вы используете руки для нанесения тонального крема, естественное тепло вашей кожи начинает разрушать драгоценные масла и пигмент.

Бьюти-блендер поможет сделать кожу бархатистой и сияющей – и в то же время не нарушит целостность основы. Есть, конечно, и еще один бонус – вам не придется снимать тональный крем с рук после того, как вы закончите его нанесение.

Вы не ухаживаете за кожей

Макияжу сложно сохранять стойкость, если кожа, на которую его наносят, сухая, раздраженная. Ключевую роль здесь играет правильный уход, подобранный именно для вашего типа лица.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Лучший способ сохранить свежесть макияжа в течение всего дня — это всегда начинать с надлежащего ухода за кожей. Удостоверьтесь, что вы отшелушиваете кожу, чтобы избавиться от омертвевших клеток. Используйте какую-либо форму глины, грязи или угольную маску, чтобы удалить загрязнения и увлажнить кожу. Даже жирный тип кожи нуждается в увлажнении!

Вы не используете водостойкие формулы

В очень жаркие дни эксперты советуют использовать водостойкие формулы. Такие продукты помогут добиться стойкого эффекта без необходимости повторного нанесения в течение дня. Разумеется, при этом важно учитывать, что водостойкую косметику сложнее удалить. Это значит, что вы не должны использовать ее на постоянной основе!

Вы не используете продукты, рассчитанные на весь день

Эксперты делятся еще одним секретом стойкости макияжа на весь день: просто выбирайте стойкие косметические продукты. Подберите именно те составы, которые подойдут именно вам, при необходимости проконсультируйтесь с косметологом.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Вы не поправляете макияж в течение дня

Это очень простой лайфхак: вам следует поправлять макияж пару раз в день, чтобы сохранить свежий и сияющий внешний вид. Когда стоит это делать? Например, после обеда или вечером, превращая дневной макияж в вечерний!

Вы забываете использовать промокательные салфетки

Эти салфетки – один из самых простых способов сохранения отличного облика. Они, как правило, недорогие – но очень эффективные! Промокательные салфетки отлично подходят для продления стойкости макияжа благодаря содержащейся в них пудры. Пористая бумага впитывает пот и кожный жир, оставляя на коже тонкий слой пудры.

Всего несколько секунд могут предотвратить необходимость использования дополнительного продукта или серьезной коррекции макияжа в дальнейшем. Это позволяет вам сохранить исходный вид без необходимости переделывать или добавлять еще несколько слоев макияжа. Это также важно для жирной или комбинированной кожи.

Подведем итоги

Если вы начнете с правильного ухода за кожей, подготовите лицо и выберете подходящие продукты для макияжа и ухода за кожей, ваш мейкап будет держаться весь день. Независимо от того, что вы делаете, всегда заканчивайте с помощью завершающего спрея – и вы будете выглядеть безупречно на протяжении всего дня!