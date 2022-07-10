Маникюр для осени может быть белым и не только. Трендовые оттенки для каждой модницы

Осенний период – время, когда каждому из нас хочется закутаться в теплый плед, сесть у камина и пить горячий кофе. Чтобы в такие деньки поднять себе настроение, зарядиться приятными эмоциями и просто перестать унывать, существует множество небольших хитростей, например обновить свой маникюр. В статье вы найдете, какие оттенки будут актуальными осенью этого года.

Модный осенний маникюр: подбираем цвет

Этой осенью профессионалы ногтевой сферы предлагают на выбор модницам большую палитру трендовых оттенков. Маникюр для осени может быть не только белым.

Черный маникюр – всегда актуальная классика. Он сделает ваш образ более элегантным, сдержанным и благородным.

Красивый, утонченный и нежный светло-оливковый оттенок лука для ногтей придаст вашим рукам элегантный и аккуратный вид.

Бордовый маникюр выглядит стильно, элегантно и благородно. Он превосходно гармонирует со спортивным, классическим, праздничным и повседневным стилем в одежде.

Эффектный и роскошный золотой маникюр придаст вашему облику ощущение богатства, утонченности и изысканности.

Маникюр красного оттенка выглядит броско и эффектно, он отлично подойдет для женщин, желающих проявить себя и оказаться в центре внимания.

Маникюр в серых оттенках выглядит невероятно лаконично, элегантно и спокойно. Чаще всего девушки выбирают этот цвет за его практичность и универсальность.

Использование в дизайне горчичного цвета сделает ваш маникюр уникальным, эффектным и стильным. Такой оттенок подчеркнет ваше чувство стиля и знание модных трендов.

Маникюр с универсальным шоколадным покрытием выглядит утонченным, “согревающим” и благородным. Он идеально подойдет как к праздничному, так и к повседневному стилю в одежде.