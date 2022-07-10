 

Кандидат в премьер-министры Великобритании разъясняет свое предложение о высылке всех россиян из страны

10.07.2022, 18:30, Разное
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Том Тугендхат, член парламента, баллотирующийся на пост премьер-министра Великобритании, разъяснил свое предыдущее заявление о том, что все граждане РФ должны быть высланы из королевства. В интервью Sky News в воскресенье политик, возглавляющий Комитет по иностранным делам Палаты общин, сказал, что он не имел в виду россиян, которые стали “частью общества” и которым может угрожать опасность на родине.
“Мы должны признать, что наша страна должна защищать как себя, так и людей, оказавшихся в опасной ситуации. В нашей стране есть люди, которые явно нуждаются в защите британского государства и заслуживают ее”, – ответил он, когда его попросили объяснить свое радикальное предложение. – В то же время мы должны обеспечить безопасность британского народа, и именно поэтому я настаиваю на высылке оперативников КГБ и тех, кто с ними связан”.

Тугендхат сказал, что “совершенно ясно”, что Лондону не нужна перезагрузка отношений с Москвой, и он должен четко заявить, что будет защищать свои интересы. “Я хочу защитить русских, которые находятся здесь легально, они нуждаются в защите, и они определенно стали частью нашего общества. Я хочу защитить их, но в то же время я хочу убедиться, что те, кто представляет угрозу, подрывают нашу”. Безопасность не находит здесь убежища”.

Мы можем отреагировать немедленно. Мы можем заморозить российские ресурсы в этой стране, все ресурсы. Мы можем депортировать российских граждан, всех российских граждан, сказал законодатель. Или мы можем ждать, как мы делали так много раз в прошлом, пока не станет слишком поздно, и британцы заплатят гораздо более высокую цену”.

Источник: tass.ru



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