 

Турция мобилизует силы для обезвреживания мин в Черном море

10.07.2022, 18:30, Разное
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В воскресенье глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар рассказал телеканалу Haber Global, что турецкие вооруженные силы мобилизовали свои возможности для борьбы с плавающими минами в Черном море.
“Мы мобилизовали все возможности наших вооруженных сил для борьбы с минами. За последние дни были нейтрализованы четыре плавучие мины, включая мины у берегов Румынии”, – сказал министр.

Он сказал, что для обезвреживания мин были задействованы корабли ВМС Турции, патрульные самолеты, беспилотники и специальные силы. В районе Босфора были размещены специальные радары. “Мы обеспечили необходимую безопасность на море и будем продолжать принимать меры в этом направлении”, – сказал министр обороны Турции, добавив, что Анкара обратилась за полной поддержкой к Болгарии и Румынии.

Акар также сообщил, что “Турция твердо привержена Конвенции Монтре о судоходстве в Черноморском проливе”, – подчеркнул министр обороны, добавив, что Турция проводит политику, соблюдая принцип территориальной принадлежности и важности для прибрежных государств Черноморского бассейна, чтобы обеспечить стабильность и баланс в Черноморском бассейне.

Источник: tass.ru



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