Турция мобилизует силы для обезвреживания мин в Черном море

В воскресенье глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар рассказал телеканалу Haber Global, что турецкие вооруженные силы мобилизовали свои возможности для борьбы с плавающими минами в Черном море.

“Мы мобилизовали все возможности наших вооруженных сил для борьбы с минами. За последние дни были нейтрализованы четыре плавучие мины, включая мины у берегов Румынии”, – сказал министр.

Он сказал, что для обезвреживания мин были задействованы корабли ВМС Турции, патрульные самолеты, беспилотники и специальные силы. В районе Босфора были размещены специальные радары. “Мы обеспечили необходимую безопасность на море и будем продолжать принимать меры в этом направлении”, – сказал министр обороны Турции, добавив, что Анкара обратилась за полной поддержкой к Болгарии и Румынии.

Акар также сообщил, что “Турция твердо привержена Конвенции Монтре о судоходстве в Черноморском проливе”, – подчеркнул министр обороны, добавив, что Турция проводит политику, соблюдая принцип территориальной принадлежности и важности для прибрежных государств Черноморского бассейна, чтобы обеспечить стабильность и баланс в Черноморском бассейне.

Источник: tass.ru