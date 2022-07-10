 

Папа Римский выразил поддержку народу Шри-Ланки

10.07.2022, 18:30, Разное
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“Я присоединяюсь к страданиям народа Шри-Ланки, который продолжает страдать от экономической и политической нестабильности. Вместе с епископами страны я молюсь о мире и призываю власть имущих не игнорировать крик шриланкийских бедняков и прислушаться к их голосам, их надо слушать”, – сказал Папа в своей речи. Традиционная воскресная встреча с верующими на площади Святого Петра.
Папа Франциск также выразил надежду на урегулирование ситуации в Ливии “при поддержке международного сообщества” .

Тысячи демонстрантов вышли в субботу на улицы Коломбо с требованием отставки нынешнего лидера Готабайи Раджапакса. Они вошли в дом президента. Затем протестующие вошли в сад дома премьер-министра и подожгли здание. На фоне беспорядков премьер-министр Ранил Викрамасингхе объявил о своей отставке. Раджапакса планирует уйти в отставку 13 июля. С начала апреля на острове проходят акции протеста, вызванные сложной экономической и финансовой ситуацией в стране.

Источник: tass.ru



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