Папа Римский выразил поддержку народу Шри-Ланки

“Я присоединяюсь к страданиям народа Шри-Ланки, который продолжает страдать от экономической и политической нестабильности. Вместе с епископами страны я молюсь о мире и призываю власть имущих не игнорировать крик шриланкийских бедняков и прислушаться к их голосам, их надо слушать”, – сказал Папа в своей речи. Традиционная воскресная встреча с верующими на площади Святого Петра.

Папа Франциск также выразил надежду на урегулирование ситуации в Ливии “при поддержке международного сообщества” .

Тысячи демонстрантов вышли в субботу на улицы Коломбо с требованием отставки нынешнего лидера Готабайи Раджапакса. Они вошли в дом президента. Затем протестующие вошли в сад дома премьер-министра и подожгли здание. На фоне беспорядков премьер-министр Ранил Викрамасингхе объявил о своей отставке. Раджапакса планирует уйти в отставку 13 июля. С начала апреля на острове проходят акции протеста, вызванные сложной экономической и финансовой ситуацией в стране.

Источник: tass.ru