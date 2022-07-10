 

Российские ученые представили технологию безвирусного посадочного материала

10.07.2022, 18:20, Разное
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Ученые из РФ создали безвирусный посадочный материал по новой технологии. Они надеются, что это позволит вывести отечественные сорта растений, устойчивые к воздействию вирусов.

Эксперты уже передали первые ростки посадочного материала фермерам, а они высадили их на открытом грунте. Исследования состояли из нескольких этапов, но на протяжении всей работы главная цель заключалась в обеспечении 100% стерильности условий произрастания материала. Только так можно вывести растения, которые обладают эффективной защитой от вирусов.

По мнению ученых, их технология позволит вывести отечественные сорта земляники, ежевики и малины, которые будут радовать россиян большим урожаем.



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