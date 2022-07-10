 

Захарова назвала отъезд Трасс перед заседанием G20 «глубинным бойкотом» России

10.07.2022, 17:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «глубинным бойкотом» делегации из РФ отъезд главы британского МИД Лиз Трасс еще до начала заседания «двадцатки» на Бали в связи с отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации – уехала накануне», – сказала она в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия-1», передает РИА «Новости».

Ранее Захарова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки.

В пятницу в МИД РФ сообщили, что российские партнеры на совещании глав МИД (СМИД) G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.

Захарова также заявляла о провале бойкота РФ на G20 еще до его начала. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05.22 / Посольство РФ дало совет властям США

23.11.20 / Глава МИД Франции назвал опасными намерения США вывести войска из Ирака

02.08.20 / Independent – суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, сославшись на предвзятость присяжных

21.10.21 / “Я бы тебя съел!”, “Очень хотел бы хоть лизнуть”. Билык показала именной шоколад “от сладенькой Иринки”

09.12.21 / Ведущий советник управления департамента Минобороны задержан за взятку

20.01.21 / Горбачев призвал Россию и США разработать новый договор по контролю вооружений

23.02.22 / “Кто эта молодая девчушка?”, “Как кукла Барби”. 57-летняя Лолита снялась в ультрамини

18.08.21 / В Луганской области женщина получила ранения во время обстрела

20.04.21 / Geely представила кроссовер Geely Xingyue L

22.01.22 / Швыдкой назвал новые украинские санкции оскорблением самих украинцев и их культуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика