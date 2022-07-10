Захарова назвала отъезд Трасс перед заседанием G20 «глубинным бойкотом» России
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «глубинным бойкотом» делегации из РФ отъезд главы британского МИД Лиз Трасс еще до начала заседания «двадцатки» на Бали в связи с отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации – уехала накануне», – сказала она в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия-1», передает РИА «Новости».
Ранее Захарова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки.
В пятницу в МИД РФ сообщили, что российские партнеры на совещании глав МИД (СМИД) G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.
Захарова также заявляла о провале бойкота РФ на G20 еще до его начала.
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