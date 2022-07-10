Захарова назвала отъезд Трасс перед заседанием G20 «глубинным бойкотом» России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «глубинным бойкотом» делегации из РФ отъезд главы британского МИД Лиз Трасс еще до начала заседания «двадцатки» на Бали в связи с отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации – уехала накануне», – сказала она в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия-1», передает РИА «Новости».

Ранее Захарова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки.

В пятницу в МИД РФ сообщили, что российские партнеры на совещании глав МИД (СМИД) G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.

Захарова также заявляла о провале бойкота РФ на G20 еще до его начала.

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