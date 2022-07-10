 

СМИ: Украина хочет конфисковать «российскую недвижимость» в Британии

10.07.2022, 17:45, Новости дня
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Киев рассматривает возможность подачи в Великобритании судебного иска, чтобы добиться «конфискации» 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России, пишет газета Times.

«Украина также рассматривает возможность судебного иска о вступлении во владение 18 объектами недвижимости, стоимость которых, возможно, достигает 100 млн фунтов стерлингов», – говорится в сообщении газеты Times, которое ссылается на собственное расследование, передает РИА «Новости».

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко уже нанимает адвоката.

Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством. Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает идею конфискации попавших под санкции российских активов в пользу Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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