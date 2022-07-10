Министр обороны Украины признал множество потерь украинских войск

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10.07.2022, 17:45, Новости дня
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Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинские войска столкнулись с множеством потерь.

Киев добивается от партнеров ракет еще большей дальности. Как отмечает Резников, Украине нужны РСЗО с радиусом действия 150 километров, передает РИА «Новости».

«Нам нужно снабдить припасами наши взводы, и сменить их, и произвести замены еще и потому, что у нас много потерь», – отметил он в интервью газете Wall Street Journal.

По словам Резникова, Украине требуется больше оружия, в частности, беспилотников. У дронов, которые отправляли США, нет ПО, которое бы предотвратило «глушение», подчеркнул он.

Согласно министру, противотанковые комплексы NLAW и Javelin все еще необходимы, но «уже не в приоритете» из-за изменений в характере боевых действий.

Напомним, Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело к катастрофическим потерям у ВСУ, сообщил эксперт Александр Кочетков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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