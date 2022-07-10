Оказал Киеву медвежью услугу – N-TV назвал освобождение Мельника от должности посла Украины в ФРГ верным решением

Решение Киева перевести посла Украины в ФРГ Андрея Мельника на другую должность было верным, пишет N-TV. Своими высказываниями Мельник часто перегибал палку и оказывал Украине медвежью услугу. В частности, речь идёт об преуменьшении значимости преступлений украинских националистов в годы Второй мировой.



AP

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник был хорошо известен ещё до начала украинского кризиса, пишет N-TV. Дело в том, что ещё начиная с 2014 года Германия не стала отказываться от проекта «Северный поток — 2», что вызвало на Украине сильное недовольство. Жёсткие высказывания Мельника тогда стали выражением разочарованности Украины в действиях Берлина.

Как отмечает издание, в Киеве ценили медийное присутствие Мельника и его способность продвинуть тему Украины в заголовки. Это стало ещё актуальнее с началом российской специальной операции. Своими действиями Мельник выводил немецкую политику из «зоны комфорта», считает N-TV, отмечая, что без украинского посла поставки немецких вооружений на Украину протекали бы ещё сложнее.

Вместе с тем, «недипломатичный» Мельник часто перегибал палку, пишет N-TV. К примеру, сильное недовольство было вызвано его представлением об украинской истории в годы Второй мировой войны. В частности, Мельник преуменьшал значение историй с убийствами евреев и поляков. Мельник сам не являлся «сочувствующим нацистам», пишет N-TV, однако своими высказываниями он оказал Украине медвежью услугу, поскольку они затмевали факт многолетней дискуссии, идущей в украинском обществе по поводу Степана Бандеры.

Интервью Мельника с немецким журналистом Тило Юнгом вызвало мини-дипломатический кризис между Украиной и Польшей, напоминает издание. Также недовольство было вызвано его словами про то, что украинцы больше не чувствуют, что им рады в Германии. Таким образом, решение об освобождении Мельника от должности посла было верным и своевременным, считает N-TV.

Как отмечает издание, замена известного посла во время вооружённого конфликта выглядит необычно. Сомнительно, что сам Мельник доволен сменой своего статуса: в Германии он был суперзвездой, на Украине же ему, судя по всему, предстоит занять куда менее публичную должность.