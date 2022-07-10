Заслуженные учёные попросили молодых коллег не уезжать из России

В редакцию ИА «Панорама» поступило письмо, написанное заслуженными пожилыми учёными и адресованное их молодым коллегам. Они просят юных талантов не уезжать из России и напоминают о старой истине – где родился, там и пригодился.

Учитывая важность этого обращения, мы публикуем его целиком и в оригинале.

Дорогие молодые коллеги!

Многие из вас говорят, что хотят уехать в капстраны, а некоторые даже берут и уезжают, пока ещё можно. Но поступок это с точки зрения морали – самый подлый, потому что этим вы лишаете будущего свою страну, сознательно соглашаетесь работать на врага. И жизнь с вами обязательно поквитается, попомните наши слова. Бог всё видит.

На Западе, ребята, вы всегда будете чужими, всегда будете людьми второго сорта. Кому вы там нужны? Вас там не будут обслуживать на русском языке, ваши научные работы будут присваивать себе разные Джоны и Гансы, выпускать их под своими именами, как получилось с изобретателем радио Поповым и жуликом Маркони. И вы если думаете, что в американском НИИ у вас карьера попрёт, то ничего подобного, все вам там на шею сядут и ноги свесят, и научрук, и директор. У нас, кто-то скажет, так же бывает. Но у нас вы сами можете стать и научруком, и директором, и тоже будете потом работы подчинённых своим именем подписывать, а там вам ходу не дадут, там вас задвинут сразу. Вы думаете, вы там на конференции будете ездить, на симпозиумы, клубничку с маслицем есть, а на самом деле на вас там плевать будут, ноги об вас вытрут, вот как оно будет.

Нужно помнить о судьбе Сикорского, который умер в нищете, мечтая вернуться на Родину. Предлагали, кстати, поехать в Америку и Королёву. Но Королёв был не такой, он Родину любил, его научили. Американцы этого не знали и написали ему письмо: здравствуйте, мол, мистер Королёв, не хотите ли на нас работать? Сулили и дачу, и чёрный «Форд» с водителем прямиком из гаража ихнего американского обкома. Писали: умаялись мы, мол, с этим фашистом фон Брауном, надоел он нам хуже горькой редьки – в ракетах не смыслит ни бельмеса, а гонору, как у барина. То шнапса своего напьётся и неделю потом его к кульману не загонишь, то негра умучает, а проку-то с него? Мочи нет его терпеть, вот вам крест! А вот если вы, мистер Королёв, на нас работать будете, то мы, может, и взаправда на Луну полетим, а не только в кино. А ещё у нас в столовой и бургеры есть, и Кока-Кола заместо компота.

Но на Королёва это всё не подействовало, он им такой от ворот поворот дал, что ихний посол чуть из окна не выскочил от огорчения. И из Демпартии его исключили, но это не точно и речь сейчас не об том, а об том, чтобы вы были, как Королёв, а не как гадёныш Сикорский.

Вы, конечно, ребята молодые, думаете, что у вас своя правда есть. Но мы побольше вас, сопляков, пожили, и без бургеров и колы прекрасно обходились. И вы обойдётесь. Родина у нас с вами одна и Родина в отличие от кока-колы всегда в моде. Вот так вот. Надеемся, что вы про это помните. А тем, кто всё же не подчинится нашему дружескому совету, можно сказать лишь одно: будьте вы прокляты, вражье семя! И вы, и дети ваши, и внуки, и родители, которые вас воспитали, выродков без роду и племени!

С любовью и уважениемваши старшие товарищи

Научный центр им. академика Лысенко, 10 июля 2022 года

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