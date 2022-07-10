Деполяризация: правящая партия сохраняет большинство мест в Сенате Японии

Ожидается, что правящая Либерально-демократическая партия и коалиция Комэйто сохранят большинство в верхней палате японского парламента после воскресных выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в день выборов радио и телевидением NHK.

Правящая партия одержит победу по меньшей мере в 63 выборах из 125, на которые она претендует. Кроме того, партии, поддерживающие конституционную поправку, получат не менее 82 мест, что даст им абсолютное большинство для выдвижения инициативы референдума.

По данным Министерства администрации и коммуникаций, явка избирателей на 18:00 по местному времени (12:00 мск) составила 27,38%, что на 0,08 процентных пункта выше, чем три года назад. Выборы в Японии проходят всего через два дня после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Источник: tass.ru