 

Роскосмос показал кадр с изображением Солнца, покрытого “трещинами”

10.07.2022, 17:08, Разное
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В сотрудничестве с Институтом прикладной математики имени М.В. Келдыша Роскосмос сделал снимок захода Солнца 25 числа, пояснила корпорация в своем Telegram-канале.
“Приведенный выше ролик показывает увеличение активности 25-го солнечного цикла, что видно по спектральным линиям водорода. Край нашей нити имеет выступы и “трещины” в верхней части, которые также одинаковы. Частично выступающий, но в направлении солнечного диска”. Заявление гласило. Роскосмос также показал, что влияние солнечных лучей на цикл может проявляться на Земле в виде магнитных бурь и авроров.

Ранее профессор Сколтеха Татьяна Подладчикова пояснила ТАСС, что количество солнечных лучей Х- и М-класса будет продолжать расти в ближайшие месяцы и годы, поскольку Солнце достигает пика своего солнечного цикла.



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