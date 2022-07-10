 

СМИ: Северная Корея выпустила несколько ракет, предположительно являющихся реактивными системами залпового огня

10.07.2022, 17:08, Разное
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По данным информационного агентства Yonhap, эта теория основывается на траектории полета ракеты
Северная Корея выпустила несколько ракет с системами залпового огня (РСЗО) в воскресенье, сообщило информационное агентство Yonhap. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники в Совете обороны Южной Кореи.

По данным информационного агентства Yonhap, траектория полета снаряда привела к этой теории.

Источник: tass.ru



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