Создан тест для определения слабоумия у будущих детей

Ученые из НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ провели исследование и в результате разработали новый генетический тест, который точно указывает на наличие у ребенка умственных отклонений. Применять его можно еще во время беременности.

Специалисты рассказали, что часто на умственные способности детей негативно влияет мутация в Х-хромосоме. Новый тест позволяет выявить проблему заблаговременно и даже предложить женщине экстракорпоральное оплодотворение.

Сейчас тест успешно используют в Научно-исследовательском институте медицинской генетики в Томске. Предполагается, что разработка скоро будет взята на вооружение во многих больницах и научных учреждениях.