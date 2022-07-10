 

Создан тест для определения слабоумия у будущих детей

10.07.2022, 16:59, Разное
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Ученые из НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ провели исследование и в результате разработали новый генетический тест, который точно указывает на наличие у ребенка умственных отклонений. Применять его можно еще во время беременности.

Специалисты рассказали, что часто на умственные способности детей негативно влияет мутация в Х-хромосоме. Новый тест позволяет выявить проблему заблаговременно и даже предложить женщине экстракорпоральное оплодотворение.

Сейчас тест успешно используют в Научно-исследовательском институте медицинской генетики в Томске. Предполагается, что разработка скоро будет взята на вооружение во многих больницах и научных учреждениях.



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