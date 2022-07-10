NYT: Зеленский уволил Мельника после разозлившего Германию заявления

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Берлине Андрея Мельника, разозлившего Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере, пишет New York Times.

Как отмечается в статье, в одном из интервью 29 июня дипломат лестно отзывался о лидере ОУН, члены которой после оккупации Украины вермахтом принимали участие в массовых убийствах евреев и поляков на территории республики, передает РИА «Новости».

Современная Германия осуждает преступления нацистов и чтит память жертв холокоста, поэтому попытки представителя Украины обелить коллаборанта Бандеру стали красной линией для немецкого правительства, говорится в публикации.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики.

—