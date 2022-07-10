 

СМИ: СБУ использовало администратора соцсетей ГЭС для сбора координат скопления людей

10.07.2022, 16:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

СБУ использовало администратора городского канала в соцсетях для наводки ракетных ударов по Новой Каховке, сообщил задержанный в показаниях.

Задержанный администратор соцсетей Новой Каховки Сергей Федоренко рассказал, что на него вышли сотрудники СБУ, показания имеются в распоряжении РИА «Новости».

«(Они сказали) Армии нужна помощь, нужно помогать определять координаты тех или иных событий… В день защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС… 6 июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник «День семьи любви и верности». Это попахивало чем-то… Я координаты не передавал, я обратился в нашу полицию», – сказал задержанный.

Он добавил, что в день праздника был прилет ракеты и были погибшие среди мирного населения.

В пятницу ракетный удар был нанесен украинскими войсками по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07.21 / ВВП Китая в первой половине 2021 года вырос на 12,7%

11.05.21 / Всемирный банк выделит Украине $90 млн на программу вакцинации от коронавируса

16.12.21 / Образ участницы конкурса «Мисс Вселенная» из Японии вызвал скандал

28.11.21 / В Индии призвали пересмотреть открытие страны для туристов из-за нового штамма COVID

29.01.22 / Таксист напал на возмутившегося парковкой на тротуаре жителя Лобни

05.04.21 / Доманский после отказа Мирошниченко стал ведущим “Славянского базара в Витебске”

02.10.20 / ЦБ отозвал лицензию у московского ТЭМБР-Банка

11.06.22 / Посол ЛНР рассказал о переговорах с боевиками на «Азоте» в Северодонецке

10.07.20 / Краснокнижные растения вырубили на бывшей даче Сталина в Сочи

03.09.20 / Филимонов: Порядочные люди не идут в политику, поэтому в политике нет порядочных людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика