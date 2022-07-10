СМИ: СБУ использовало администратора соцсетей ГЭС для сбора координат скопления людей

СБУ использовало администратора городского канала в соцсетях для наводки ракетных ударов по Новой Каховке, сообщил задержанный в показаниях.

Задержанный администратор соцсетей Новой Каховки Сергей Федоренко рассказал, что на него вышли сотрудники СБУ, показания имеются в распоряжении РИА «Новости».

«(Они сказали) Армии нужна помощь, нужно помогать определять координаты тех или иных событий… В день защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС… 6 июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник «День семьи любви и верности». Это попахивало чем-то… Я координаты не передавал, я обратился в нашу полицию», – сказал задержанный.

Он добавил, что в день праздника был прилет ракеты и были погибшие среди мирного населения.

В пятницу ракетный удар был нанесен украинскими войсками по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие

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