 

«У вахтёра отпуск до сентября»: в «Газпроме» продлят профилактические работы на «Северном потоке»

10.07.2022, 16:22, Разное
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Руководство «Газпрома» приняло решение продлить профилактические работы на газопроводе «Северный поток» из-за отпуска сотрудника, отвечающего за функционирование транспортной магистрали. На это решение не повлиял возврат Германии газовой турбины Siemens.

«Наш сторож дядя Вася очень много трудился и акционеры приняли решение дать ему двойной отпуск до 1 сентября этого года. А без него мы не можем вновь поставить турбину Siemens на «Северный поток», но мы искренне рады решению властей Канады и Германии. Мы обязательно установим отремонтированную турбину, но сделаем это после отпуска дяди Васи. Как вы знаете, «Газпром» – добросовестный работодатель и налогоплательщик», – заявил председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Исходя из его заявления, трубопровод будет запущен в работу не ранее сентября этого года, до этого будут продолжаться профилактические работы. 

«Надеюсь, до сентября все смогут отдохнуть, если нет, мы просто обязаны будем соблюсти нормы трудового законодательства. В этом случае запуск может быть перенесён на более поздний срок», – заключил Миллер. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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