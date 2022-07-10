Романтические желания и финансы: самые распространенные секреты и четыре наиболее часто замалчиваемые ситуации

Несмотря на то что самая ненавистная учительница Гарри Поттера, розовый кошмар Долорес Амбридж выгравировала на его руке фразу “Ложь – это грех”, никто не может следовать этому наставлению: у каждого есть какая-то тайна, которую он предпочитает прятать в глубине своего шкафа за семью печатями. Исследование выявило четыре наиболее часто хранимых секрета.

Сколько категорий может иметь секрет

Каждому есть что скрывать: кто-то что-то подслушал и просто где-то промолчал. Некоторые люди просто заметают пару секретов размером с котенка под ковер, и никто не обращает на них внимания, а некоторые удивляются, почему дверь их шкафа не распахнулась от множества скелетов, забитых внутри. Какими бы разными мы ни были, тайны связывают нас вместе. Психолог Майкл Слепян исследовал наши самые распространенные секреты и сколько из них есть у среднестатистического человека.

Слепян не оставил результаты своего эксперимента на волю случая. За основу он взял предыдущий опрос, в котором с помощью 2000 американских участников составил список из 34 пунктов, в котором мы можем найти почти все виды секретов. 50 000 международных опрашиваемых могли выбрать из следующего.

Список

Нанесение кому-либо эмоционального либо физического вреда. Употребление запрещенных веществ. Обладание привычкой или зависимостью. Кража. Совершение противоправного действия. Нанесение себе физического вреда. Наличие травмирующего опыта. Ложь. Злоупотребление чьим-либо доверием. Романтическое влечение к кому-либо. Недовольство романтическими отношениями. Желание установить связь с кем-либо за пределами своих отношений. Эмоциональная измена. Физическая измена. Обман кого-либо с кем-либо. Неудовлетворенность социальной жизнью. Недовольство своей внешностью. Проблемы с психическим здоровьем. Неподобающее поведение. Плохая успеваемость. Недовольство работой. Сокрытие запланированной помолвки. Планирование какого-либо сюрприза для кого-то. Сокрытие хобби или собственности. Сокрытие текущей или предыдущей связи. Хранение семейной тайны. Сокрытие беременности. Сокрытие предпочтения или неприязни к кому-либо. Сокрытие убеждения, связанного со взглядами или предрассудками. Сокрытие финансов. Сокрытие прошлой или настоящей работы. Сокрытие амбиций, планов и целей. Сокрытие необычного поведения, противоречащего нормам. Сокрытие особой истории.

Самые распространенные секреты

Международные участники указали, что испытали на себе 21 из 34 типов секретов и 13 из них сохранили в своей жизни. 97 % респондентов сказали, что у них было хотя бы одно скрытое на момент заполнения анкеты.

Однако не все секреты были “настоящими”. Выяснилось, что большая часть сокрытого была разоблачена: в целом 8 из 13 умалчиваемых вещей были переданы хотя бы одному человеку, даже если они до сих пор не возникало желания раскрывать это большинству своих знакомых. Таким образом, оказывается, что у каждого человека, которого вы встречаете на улице, с которым здороваетесь и ведете разговоры, есть около 5 секретов, о которых никто никогда раньше не слышал. Конечно, среди 13 из них может быть на один или на два больше, поскольку в списке спрашивалось о типах. В каждой предполагаемой категории может быть скрыто несколько загадок.

Однако стереотипные человеческие секреты были одними из наиболее часто умалчиваемых ситуаций, которые можно было бы использовать для шекспировской драмы. Большинство рассказывают о своей лжи (69 %), за ними следуют романтические желания (61 %), интимные связи (58 %) и финансы (58 %).

Исследователи медленно расшифровывают не только наши секреты и их частоту, но и все человеческие переживания. Они смешивают их в статистические цифры, но продолжают искать ответы на тайны существования, как и все остальные. В конце концов, кто бы не хотел прожить жизнь, с которой можно однажды попрощаться без сожаления.