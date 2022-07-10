Reuters: Протестующие не покинут президентский дворец Шри-Ланки, пока он не уйдет в отставку

Протестующие в Шри-Ланке будут занимать официальные резиденции президента Готабайи Раджапаксы и премьер-министра Ранила Викремесинге до тех пор, пока они не уйдут в отставку. Агентство Рейтер сообщило об этом в воскресенье со ссылкой на лидера одного из боевиков Руванти де Чикера.

“Президент должен уйти в отставку, премьер-министр и правительство должны уйти”, – сказал Де Чикла.

Участники массовых протестов в Шри-Ланке в субботу заняли резиденцию высшего политического деятеля острова. Они купались в бассейне президента, ели на кухне и поселились в ее личной квартире в президентском дворце. Там же они нашли большое количество местной валюты, которую позже передали силам безопасности. Затем они ворвались в резиденцию премьер-министра и подожгли ее. В воскресенье полиция Шри-Ланки арестовала трех человек за поджог.

После беспорядков в субботу премьер-министр Шри-Ланки заявил, что готов уйти в отставку. Инаугурация Раджапаксы должна состояться 13 апреля. Отставка в июле.

Причина народного недовольства – ухудшающаяся экономическая ситуация в стране. Шри-Ланка переживает самый тяжелый кризис в современной истории, сказал Викремесингхе в эксклюзивном интервью ТАСС на этой неделе. Он отметил, что в республике существует острая нехватка иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания и медикаментов для отдельных слоев населения. По оценкам премьер-министра, для полного преодоления экономического кризиса потребуется три года или больше.

Источник: tass.ru