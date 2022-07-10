 

Эксперты: пик заражения коронавирусом во Франции может прийтись на весну в июле

10.07.2022, 15:45, Разное
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Число случаев заболевания коронавирусом во Франции в июле может достичь уровня весенней пандемии. Так считает Арно Фонтана, эпидемиолог и член научного комитета французского правительства, в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.
“Согласно расчетам Института Пастера, до 18 июля ежедневно ожидается до 1700 госпитализаций. В настоящее время в день происходит около 1 000 случаев. Эта тенденция приближает нас к уровням, достигнутым весной из-за мутаций в штамме Omicron”, – отметил Фонтане.

Учитывая это, он призвал людей старше 80 лет проходить вакцинацию каждые три месяца, а старше 60 лет – каждые шесть месяцев. Фонтане также выразил надежду, что осенью появится новая вакцина COVID-19, которая будет лучше защищать от мутаций.

Седьмая волна коронавируса продолжает распространяться во Франции. В субботу органы здравоохранения рассказали о более чем 140 000 новых случаев заболевания в течение 24 часов. На прошлой неделе от ковида умерло 311 человек, а всего с начала пандемии коронавирус убил более 150 000 французов.

В стране продолжается вакцинация населения бустерными вакцинами. Из 67 миллионов жителей Франции 40,3 миллиона прошли вакцинацию.

Источник: tass.ru



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