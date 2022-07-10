 

Во Франции призвали готовиться к прекращению поставок газа из РФ

10.07.2022, 15:45, Разное
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Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что французское правительство готовится полностью прекратить поставки газа в Россию. Информационное агентство Рейтер сообщило следующее.
“Я думаю, что приостановка поставок российского газа реальна, и мы должны подготовиться к этой ситуации”, – сказал министр.

Он сказал, что было бы безответственно не предвидеть такое развитие событий, поскольку он считает его наиболее вероятным.

Ле Мэр сказал, что правительство планирует сначала сократить потребление газа домохозяйствами и предприятиями, а затем построить инфраструктуру для приема и пополнения запасов СПГ. Власти также понимают, что некоторым компаниям придется сократить производство для экономии энергии.



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