Во Франции призвали готовиться к прекращению поставок газа из РФ

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что французское правительство готовится полностью прекратить поставки газа в Россию. Информационное агентство Рейтер сообщило следующее.

“Я думаю, что приостановка поставок российского газа реальна, и мы должны подготовиться к этой ситуации”, – сказал министр.

Он сказал, что было бы безответственно не предвидеть такое развитие событий, поскольку он считает его наиболее вероятным.

Ле Мэр сказал, что правительство планирует сначала сократить потребление газа домохозяйствами и предприятиями, а затем построить инфраструктуру для приема и пополнения запасов СПГ. Власти также понимают, что некоторым компаниям придется сократить производство для экономии энергии.