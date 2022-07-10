 

Ученые рассказали о последствиях дефицита магния

10.07.2022, 15:35, Разное
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Нехватка витаминов и микроэлементов в организме человека ведет к сбоям в работе органов или даже целых систем. Магний является одним из важнейших компонентов, необходимых для полноценного развития и поддержания здоровья человека.

Эксперты определили основные признаки нехватки магния. Во-первых, дефицит сказывается на здоровье сердца и сосудов, приводя к гипертонии, аритмии и спазмам мышц. Также низкий уровень магния способствует развитию остеопороза. Кости становятся хрупкими и риск переломов увеличивается.

Дефицит магния сказывается на риске возникновения психических расстройств и астмы, хотя и не часто. При обнаружении у себя одной из этих патологий или ее симптомов необходимо обратиться к врачу, а не принимать препараты с магнием самостоятельно.



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