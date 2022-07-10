Ученые рассказали о последствиях дефицита магния

Нехватка витаминов и микроэлементов в организме человека ведет к сбоям в работе органов или даже целых систем. Магний является одним из важнейших компонентов, необходимых для полноценного развития и поддержания здоровья человека.

Эксперты определили основные признаки нехватки магния. Во-первых, дефицит сказывается на здоровье сердца и сосудов, приводя к гипертонии, аритмии и спазмам мышц. Также низкий уровень магния способствует развитию остеопороза. Кости становятся хрупкими и риск переломов увеличивается.

Дефицит магния сказывается на риске возникновения психических расстройств и астмы, хотя и не часто. При обнаружении у себя одной из этих патологий или ее симптомов необходимо обратиться к врачу, а не принимать препараты с магнием самостоятельно.