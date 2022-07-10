Общественный телеканал Молдавии начал выпускать новости на украинском языке

На общественном телеканале Молдавии «Moldova-1» появилась новостная программа на украинском языке, информирует государственная телерадиовещательная компания (ГТК) «Teleradio-Moldova».

«На телеканале «Moldova 1» еженедельно будет выходить передача «Щотижневик» («Еженедельник») – программа новостей на украинском языке. Новости будут выходить в таком формате каждую субботу», – сообщается на официальной странице ГТК «Teleradio-Moldova» в социальных сетях, передает РИА «Новости».

Парламент Молдавии 2 июня одобрил в окончательном чтении закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из России. Подобный проект уже принимался в 2017 году, но тогда он был направлен на борьбу с «иностранной пропагандой». Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием. В июле 2019 года парламент Молдавии принял новый кодекс теле- и радиовещания, который оставлял в силе запрет на трансляцию российских новостных программ. Закон о борьбе с пропагандой был отменен в декабре 2020 года по инициативе Соцпартии.

Сейчас политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, включая Россию, запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что из Молдавии пытаются сделать «вторую Украину».

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