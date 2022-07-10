 

Пункт выдачи российских паспортов открылся в Антраците

10.07.2022, 15:00, Новости дня
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Второй в Луганской народной республике пункт выдачи российских паспортов открылся в Антраците, сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

«В Республике отрылся второй пункт выдачи российских паспортов – в городе Антрацит», – сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

В правительстве добавили, что в ближайшее время планируется открытие еще двух пунктов выдачи паспортов РФ на освобожденных территориях ЛНР.

Напомним, первый в ЛНР пункт выдачи паспортов РФ открылся в Луганске 1 июля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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