Пункт выдачи российских паспортов открылся в Антраците

Второй в Луганской народной республике пункт выдачи российских паспортов открылся в Антраците, сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

«В Республике отрылся второй пункт выдачи российских паспортов – в городе Антрацит», – сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

В правительстве добавили, что в ближайшее время планируется открытие еще двух пунктов выдачи паспортов РФ на освобожденных территориях ЛНР.

Напомним, первый в ЛНР пункт выдачи паспортов РФ открылся в Луганске 1 июля.

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