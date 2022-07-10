 

Цвет оливок и эспрессо: какой оттенок маникюра выбрать для осеннего настроения

10.07.2022, 14:40, Разное
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Каждая уважающая себя женщина всегда уделяет особое внимание своим рукам, следя, чтобы кожа была увлажненной и ухоженной, ногти имели идеальную форму, а дизайн был модным и выполненным в актуальных цветах. В мире классических белых, красных и черных оттенков легко не заметить маникюр в оливковых или кофейных тонах, поскольку это довольно редкие цвета ногтей. Хотя именно они являются трендовыми в этом году.

Почему стоит выбрать оливковый или кофейный маникюр

В настоящее время оттенки эспрессо и тунисской или греческой оливы пользуются довольно большим спросом в сфере ногтевого сервиса, особенно в осенний и зимний период года. Это оригинальные, интересные и изысканные цвета, позволяющие создать огромное разнообразие элегантных и роскошных дизайнов. Оливковые и кофейные оттенки идеально гармонируют с любым стилем одежды своей хозяйки, подчеркивая ее безупречный и элегантный вкус.

Не имеет значения, какой маникюр вы выбрали: глянцевый или матовый, однотонный или с декором, оливковый и кофейный тона будут выглядеть изысканно и благородно в любом варианте.

С чем и как лучше всего комбинировать оливковую и кофейную палитру

Если вы обладательница коротких ногтей, то более выигрышно будет смотреться маникюр, выполненный в светлой гамме этих оттенков. Также уникально будет выглядеть дизайн в темных тонах с применением матового топа. Что касается длинных ногтей, то, вне зависимости от их формы, для маникюра могут быть использованы все оттенки оливкового и кофейного: от наиболее светлого до самого темного.

Если вы не любитель однотонного дизайна, то смело можете экспериментировать, так как данные цвета отлично сочетаются с другими интересными тонами.

Идеальной парой для оливкового оттенка станут:

кофейный; шоколадный; черный; бежевый; охристый; светло-зеленый; горчичный; серый; желтый; белый; серебристый; золотой.

Цвет эспрессо отлично будет сочетаться со следующими оттенками:

оливковым; бордовым; золотым; нежно-розовым; черным; бежевым; белым; зеленым; желтым; светло-коричневым.

Помимо комбинирования с другими цветами создать привлекательный, уникальный и интересный маникюр с оливковым или кофейным оттенком вы сможете, добавив в дизайн:

«паутинку»; мрамор; втирку; анималистический принт; стразы или блестки; узоры, рисунки или слайдеры; геометрию или абстракцию; френч; омбре или градиент; фольгу.

Осенью этого года цвета оливок и эспрессо займут лидирующие позиции в списке модных ногтевых трендов. Эти оттенки подойдут абсолютно любой девушке, вне зависимости от длины ее ногтей.

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На какие еще цвета осенней палитры стоит обратить внимание

Конечно, если вы не готовы к оливковому или кофейному тонам, поднять вам осеннее настроение помогут другие актуальные оттенки.

Идеальным балансом между нежностью и яркостью является коралловый цвет. Используя его для маникюра, вы всегда сможете подчеркнуть свою индивидуальность.

Дизайн ногтей в нежно-розовых тонах выглядит очень нежно и женственно. Он превосходно сочетается с любым стилем одежды, будь то классический, деловой или даже спортивный.

Ультрафиолетовый цвет всегда ассоциируется с некой таинственностью и загадочностью. Этот оттенок подойдет сильным и независимым девушкам, любящим привлекать к себе внимание. Ведь ультрафиолет действительно приковывает взгляд, делая даже самый простой дизайн более интересным.

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Персиковый маникюр – воплощение легкости, нежности, утонченности и женственности. Являясь универсальным оттенком, он идеально сочетается как с праздничным, так и с повседневным образом.

Сиреневый цвет поистине чарующий и уникальный. Он сделает любой маникюр интересным и необычным. Чаще всего его выбирают мягкие и утонченные по характеру девушки девушки, имеющие тонкое чувство стиля.

Темно-серый – это всегда неброско, элегантно и универсально. Он отлично смотрится на ногтях любой длины и формы и превосходно сочетается с различными образами.



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