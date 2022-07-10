Матовый маникюр 2022-го: какой дизайн ногтей лучше всего носить этим летом

Летом дизайн ногтей становится более красочным и ярким. Это хорошее время, чтобы попробовать матовый маникюр. Он придает ногтям бархатную текстуру, красоту и изысканность. Такое покрытие отличается стойкостью и долго держится. В статье мы поделимся несколькими идеями матового дизайна для лета 2022 года.

Сиреневые тона

Светло-сиреневый или лавандовый цвет выглядит нежно и женственно. Он идеально подходит для лета.

Вы можете сочетать сиреневые тона с нежно-розовыми, а также добавить минималистичный тонкий дизайн на любой из пальцев. Такой маникюр подходит для разных случаев, в частности для офиса.

Френч

Французский маникюр – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Попробуйте создать его в матовых тонах, это подчеркнет красоту и элегантность френча.

Нанесите на ногтевую пластину матовый лак. Выбирайте очень светлые нюдовые оттенки. Кончик ногтя оформите двумя цветами: матовым черным и глянцевым светло-голубым. Такой дизайн выглядит одновременно элегантно и экстравагантно.

Пастельные оттенки

Покрасьте ногти в разные пастельные оттенки с матовой отделкой. Вы можете чередовать светлые и темные тона. Такой дизайн универсален и сочетается с разными цветами одежды.

Ярко-синий

Если вы ищете яркие оттенки матового лака, то вам идеально подойдет насыщенный синий цвет. Вы можете использовать его в качестве основного тона, а на одном пальце использовать нюдовый лак. Украсьте светлый ноготь сине-черным рисунком на растительную тематику. Такой дизайн идеально подходит для пляжа, так как он подчеркивает загорелую кожу.

Комбинация розового с серым

Комбинация розового и серого выглядит красиво и гармонично. Добавьте к ней несколько рисунков, чтобы получить эффектный результат. Такой маникюр подойдет любительницам нейл-арта, которые готовы уделять много внимания дизайну ногтей.

Зеленый лак на коротких ногтях

Этот вариант подходит для женщин с короткими ногтями. Сочетайте разные оттенки зелени – от самых светлых до очень темных. Добавьте несколько точек в светло-зеленых, желтых и белых тонах.

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Такая комбинация сочетается с любым цветом кожи. Вы можете использовать разнообразные оттенки зеленого в соответствии со своим вкусом.

Эффект омбре

Эффект омбре в маникюре стал одной из модных тенденций последних лет. Он предполагает постепенный переход одного тона в другой. Такой нейл-арт сложно создать в домашних условиях, его необходимо доверять профессионалу.

Маникюр с эффектом омбре особенно красиво выглядит в матовом варианте. Вы можете комбинировать любые оттенки, которые вам нравятся больше всего.

Винный красный

Этот цвет отлично сочетается с матовым эффектом. Такое покрытие напоминает бархат оттенка красного вина. Добавьте к нему несколько тонких линий белого цвета. Винный красный маникюр подходит женщинам со светлыми тонами кожи.

Нюдовый с золотым декором

Если вам нравится простой, но нарядный маникюр, то сочетайте матовый лак нюдовых оттенков с золотым декором у основания ногтя. Такая комбинация выглядит элегантно и эффектно.

Заключение

Матовый маникюр требует идеального состояния ногтевой пластины. Перед нанесением лака поверхность ногтя следует хорошо отшлифовать. Матовые ногти нуждаются в более тщательном уходе, чем глянцевые. Их необходимо беречь от загрязнений и регулярно очищать.