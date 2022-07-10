Марокканские власти ожидают восстановления туризма после двухлетнего кризиса

Туристический сектор Марокко медленно восстанавливается после более чем двухлетнего глубокого кризиса, вызванного тяжелыми последствиями пандемии коронавируса. Такова информация, предоставленная Министерством туризма, ремесел и социальной экономики о ситуации в секторе.

По оценкам министерства, страна потеряет более 20 миллионов туристов и около 90 миллиардов дирхамов (более 9 миллиардов долларов США) дохода с начала 2020 года до начала 2022 года. Потери Марокко ошеломляют, поскольку до пандемии туризм составлял 7-8% ВВП страны и более 20% экспорта услуг.

Однако в последние месяцы ситуация улучшилась, в основном благодаря довольно успешной кампании по вакцинации против коронавируса, облегчению доступа в Марокко и эффективной государственной политике. Частный сектор развернул масштабные рекламные кампании в наиболее перспективных направлениях. Особенно в Европе.

Эти цифры обнадеживают

Число туристов, посетивших Марокко за первые пять месяцев 2022 года, достигло 2,3 млн человек, увеличившись почти вдвое и в 4,5 раза по сравнению с предыдущим 2021 годом, свидетельствуют данные, предоставленные журналистам ТАСС министерством туризма, народного искусства и социальной экономики. Очень успешный показатель сектора в 2019 году был примерно в два раза меньше, но рост все еще есть, что поддерживает осторожный оптимизм трейдеров.

“Туристы возвращаются, потому что в их глазах Марокко остается привлекательной и заслуживающей доверия страной. Следует также сказать, что согласованные действия заинтересованных сторон – туроператоров, регулирующих органов и местных экспертов – имеют решающее значение для тяжести кризиса. Пост-фазовое возрождение промышленности играет решающую роль”, – сказал собеседник.

Источник: tass.ru