 

Шольц приветствует решение Канады вернуть турбины для “Северного потока”

10.07.2022, 14:20, Разное
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Премьер-министр Олаф Шольц приветствует решение правительства Канады о передаче газовых турбин для газопровода “Северный поток”.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Канаде, сообщило, что Канада решила вернуть турбины газопровода “Северный поток” Германии: “Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников”, – цитирует издание Welt. Слова Шульца.

“Газпром” объявил в середине июня, что сможет поставлять в “Северный поток” только 67 млн. кубометров газа в сутки вместо запланированных 167 млн. кубометров. Компания объясняет это долговечностью оборудования. Газокомпрессорный двигатель (GCU) отработал свой ресурс. ), задержки в работе на Siemens в Германии, невозможность возврата GCU с канадских заводов из-за санкций Канады против РФ и обнаружение технического дефекта в двигателе.

Источник: ria.ru



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