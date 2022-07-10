Заместитель министра торговли объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра

Министр внешней торговли Великобритании Пенни Малден объявила, что будет баллотироваться на пост нового лидера правящей Консервативной партии и главы правительства Великобритании.

“То, как работает наша страна, должно измениться. Нам нужно меньше фокусироваться на лидерах и больше на кораблях. Меня зовут Пенни Морден, и я готова служить стране в качестве лидера. Как стать новым воскресеньем”, – написала она в Твиттере. В агитационном ролике, размещенном на странице, говорится, что Консервативная партия – это “Директор”.

В видеоролике подчеркивается, что будущее Королевства и его международная репутация будут во многом зависеть от личных качеств будущего премьер-министра. “Нам нужно восстановить доверие, заново создать четкую политику, и для этого нам нужен не просто план, а командная работа”, – говорится в видеоролике.

49-летний Мордонт является членом парламента с 2010 года и с 2014 года сменил правительства Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй и Бориса Джонсона. Она – друг. Министр международного развития (2017-2019) и министр обороны (май-июль 2019). В своей нынешней должности она работает с сентября 2021 года.

Британские политические обозреватели считают Мортона одним из самых сильных кандидатов на пост премьер-министра, благодаря его практически безупречной репутации и сильной поддержке Консервативной партии. Благодаря решительной поддержке как Brexit, так и либеральной социальной политики, она рассматривается как кандидат, способный объединить различные фракции Консервативной партии.

Источник: tass.ru