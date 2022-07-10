 

Минобороны заявило об уничтожении обстреливавших Донецк американских гаубиц М777

10.07.2022, 13:38, Новости дня
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Российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42 районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

В ведомстве также отметили, что ВКС РФ за сутки уничтожили три пункта управления в районах Соледара, Миньковки и Бахмута Донецкой народной республики, живую силу и военную технику в 16 районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харькова.

Там уточнили, что для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Ранее в Минобороны заявили, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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