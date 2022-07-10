Верховный муфтий России призвал довести до конца спецоперацию на Украине

События в Украине инспирированы США и странами НАТО и стали следствием традиционно завистливого отношения Запада к России, сообщил Верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин на праздничной проповеди в уфимской соборной мечети Ляля-Тюльпан по случаю Курбан-байрама.

«Мы молим Всемилостивейшего о всех наших воинах, надежных защитниках нашего единого Отечества, в особенности о тех, кто исполняет священный долг во время специальной военной операции в Украине для устранения угрозы возрождения нацизма в этом многострадальном крае», – приводит его слова Telegram-канал «Ходжа Таджуддин».

Духовный лидер российских мусульман добавил, что необходимо довести до конца специальную военную операцию на Украине, «чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит».

По его словам, когда у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет (а это в два раз дольше, чем длилась Великая Отечественная война) ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо.

«Мы все прекрасно понимаем, что это происходит при прямом руководстве и участии США и потворстве стран Запада – дошло до расширения присутствия военной машины североатлантического блока НАТО вплотную к западным границам нашей родины. Эта вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей Великой единой Державы повторяется почти каждое столетие», – сказал Верховный муфтий России.

Верховный муфтий РФ отметил, что на днях в Донбасс отправился батальон добровольцев из Башкортостана. Второй батальон будет отправлен после праздника Курбан-Байрам, в его составе будут представители духовенства – имам и батюшка.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что современные военные совершают свой подвиг, как это делали святые подвижники.

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