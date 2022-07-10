Участникам ралли «Шёлковый путь» пришли квитанции со штрафами за нарушение скоростного режима

Астраханское ГИБДД выписало 50 квитанций за превышение скоростного режима участникам третьего этапа ралли «Шёлковый путь», среди нарушителей 26 автомобилей, 14 мотовездеходов и 10 грузовиков. Автоматические камеры, установленные на бездорожье, зафиксировали превышение предельно допустимой скорости в среднем на 50 км/ч.

«Ввиду отсутствия на специализированных участках бездорожья Астраханской области предписывающих дорожных знаков

«Ограничение минимальной скорости», согласно законодательству, устанавливается скоростной режим для дорог общего пользования в РФ – 90 км/ч. Нештрафуемое превышение скорости составляет не более 20 км/ч, таким образом, квитанции об административном правонарушении получили все экипажи транспортных средств, чья скорость, по данным объективного контроля, произведённого сертифицированными устройствами автоматической фиксации, составила 111 км/ч и выше», – говорится в пресс-релизе областного ГИБДД.

По результатам кампании, в бюджет региона по итогам гонки поступило более 40 миллионов рублей. Средства пойдут на закупку новых служебных автомобилей для сотрудников ГИБДД и средств автоматической фиксации нарушений.

«На территории Астраханской области пройдут ещё три этапа ралли. Мы призываем участников соревнований не сдерживать прыть и бороться за победу», – подчеркнул инспектор Михаил Ельцов.

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