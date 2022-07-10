 

Участникам ралли «Шёлковый путь» пришли квитанции со штрафами за нарушение скоростного режима

10.07.2022, 13:32, Разное
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Астраханское ГИБДД выписало 50 квитанций за превышение скоростного режима участникам третьего этапа ралли «Шёлковый путь», среди нарушителей 26 автомобилей, 14 мотовездеходов и 10 грузовиков. Автоматические камеры, установленные на бездорожье, зафиксировали превышение предельно допустимой скорости в среднем на 50 км/ч.

«Ввиду отсутствия на специализированных участках бездорожья Астраханской области предписывающих дорожных знаков 
«Ограничение минимальной скорости», согласно законодательству, устанавливается скоростной режим для дорог общего пользования в РФ – 90 км/ч. Нештрафуемое превышение скорости составляет не более 20 км/ч, таким образом, квитанции об административном правонарушении получили все экипажи транспортных средств, чья скорость, по данным объективного контроля, произведённого сертифицированными устройствами автоматической фиксации, составила 111 км/ч и выше», – говорится в пресс-релизе областного ГИБДД.

По результатам кампании, в бюджет региона по итогам гонки поступило более 40 миллионов рублей. Средства пойдут на закупку новых служебных автомобилей для сотрудников ГИБДД и средств автоматической фиксации нарушений. 

«На территории Астраханской области пройдут ещё три этапа ралли. Мы призываем участников соревнований не сдерживать прыть и бороться за победу», – подчеркнул инспектор Михаил Ельцов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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