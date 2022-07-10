 

Фальков предлагает отправлять студентов технических специальностей в творческие вузы

10.07.2022, 13:00, Разное
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Например, студенты инженерных специальностей. Инженеры могут быть временно направлены в творческие университеты для дальнейшего обучения в творческих индустриях. Валерий Вальков, глава Министерства образования и науки РФ, заявил об этом в воскресенье на Российской инновационной неделе. “Я думаю, может быть, не стоит пробовать это в течение целого семестра, но хотя бы в форме летней школы на несколько недель – такое бывает. <…> Я бы сделал это так. Я бы на месте своих одноклассников: Я думаю, что инженеров было бы уместно отправить куда-нибудь в ГИТИС, а однокурсников ГИТИСа в технический институт – да, может быть, только на экскурсию”, – сказал Вальков на сессии “Образовательная координация в творческих дисциплинах: обучение в университете, диплом или вступительная квалификация в техникум?”.
Таким образом, студенты смогут получить дополнительное образование в области творческих индустрий. “Это сочетание имеет огромное значение, – сказал он, – поскольку позволяет гораздо лучше сформулировать научную проблему и ее решение”.

Фалькофф также отмечает, что “правомерно задаться вопросом, может ли или должен ли быть включен в любую образовательную программу конкретный модуль, посвященный творчеству”. “Независимо от того, готовим ли мы молекулярных биологов, медиков, историков или инженеров, творчество необходимо везде”, – сказал министр.

Российская инновационная неделя (РИН) пройдет с 7 по 10 июля в Парке Горького в Москве. Мероприятие объединяет творческое сообщество, правительство и бизнес. На платформе RCW запланировано более 300 мероприятий с участием около 1 000 спикеров из 40 регионов РФ и представителей более 400 компаний. Организаторами Недели инноваций в РФ являются АНО “Организация креативной экономики”, Союз писателей РФ и Роскультцентр при поддержке Фонда культурных инициатив Президента РФ. ТАСС является объединенным информационным агентством Российской инновационной недели.

Источник: tass.ru



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