Новейшая военная техника будет показана во время парада в Париже 14 июля

Французская армия планирует продемонстрировать новейшую военную технику во время парада в честь Дня взятия Бастилии 14 июля на Елисейских полях. Глава военного министерства Франции Себастьен Ликорню заявил в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche. “На параде мы хотим показать военную технику, которая никогда ранее не демонстрировалась широкой аудитории, особенно бронемашины Jaguar и беспилотники Reaper”, – сказал глава оборонного ведомства. Ликорню также отметил, что помимо французской армии в параде примут участие представители вооруженных сил стран Восточной Европы и НАТО.

Бронемашина Jaguar должна заменить устаревшие боевые машины AMX10RC и ERC90. Он оснащен современной электроникой. Вооружение включает пулемет и современные противотанковые ракеты.

Франция приобрела у США линейку беспилотников Reaper. Эти беспилотники могут нести управляемые ракеты и бомбы.

День объединения

С 1880 года во Франции существует традиция ежегодно отмечать Национальный день. В Республике он рождается 14 апреля. Празднуйте в июле. Обычно его связывают с двумя датами: штурмом Бастилии 14 июля 1789 года во время Великой французской революции, который стал символом падения тирании, и Днем Союза, отмечаемым годом позже. Там 14 июля 1790 г. Сторонники назвали его “Великим днем народного единства”. Первые военные парады состоялись на Елисейских полях во время Первой мировой войны. В 1916 году впервые приняли участие военные подразделения из стран-союзниц Франции, включая Россию.

В 2020 году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, парад был заменен на шествие на площади Согласия.

Источник: tass.ru