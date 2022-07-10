Эксперт прокомментировал скандал с наркотиками на вечеринке с Шольцем

Инцидент с наркотиками на вечеринке с участием канцлера Германии Олафа Шольца мог быть намеренно спровоцирован его противниками, поэтому до результатов расследования не стоит делать выводы, но если следствие докажет его причастность, это может осложнить положение канцлера, сказал РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что нескольким женщинам дали так называемый “наркотик изнасилования” на вечеринке парламентской группы СДПГ в Бундестаге, на которой присутствовал Шольц, а также депутаты, члены Бундестага и сотрудники избирательного округа. Лидер парламентской партии Маттиас Мартин в письме к депутатам заявил, что на партию “явно” было совершено нападение с применением “наркотиков для изнасилования”. Криминальная полиция Берлина проводит расследование инцидента.

“Есть враги, которые могли организовать такую утечку, но нет уверенности, что это действительно имело место. В таких случаях необходимо дождаться официального расследования. Это очень опасное утверждение, особенно для западного мира. Необходимо посмотреть на характеристики тех, кто получил выгоду. Весьма сомнительно, что Шульц инициировал подобные действия против работников и участников партии. “Скорее всего, это мистификация”, – сказал эксперт. По его мнению, необходимо дождаться официальных заявлений компетентных органов Федеративной Республики Германия и не полагаться на слухи в немецкой прессе, поскольку западные СМИ уже посчитали себя “авторитетом” для распространения различных слухов, лжи и клеветы.

“Возможно, что мы являемся свидетелями начала очень разрушительного процесса, который затронет всю партийную систему Германии. Возможно, Шульц подвергся травле со стороны кого-то внутри партии, или существуют силы власти. Снаружи. Кто-то должен был случиться” с кем-то. В сети полно потенциальных клиентов, и мы должны найти клиентов”, – заключил эксперт. Он подчеркнул, что Шульца не следует критиковать до завершения расследования. Суздальцев уверен, что если расследование докажет его причастность или покажет, что он является агентом, это осложнит положение премьер-министра.

“Было бы трудно представить себе работу с таким человеком”, – заключил он.