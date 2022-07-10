Премьер Израиля назвал ситуацию вокруг Ирана главной темой беседы с Байденом

Глава правительства Израиля Яир Лапид заявил, что основной темой его переговоров с президентом США Джо Байденом станет ситуация вокруг ядерной программы Ирана.

«Этот визит [Байдена] будет посвящен как вызовам, так и возможностям. Дискуссия о вызовах будет в первую очередь сосредоточена на проблеме Ирана. Как стало вчера известно, Иран обогащает уран на продвинутых центрифугах, что полностью противоречит соглашениям, которые он подписал», – передает слова Лапида ТАСС.

Ранее министр обороны еврейского государства Бени Ганц заявил, что Израиль и США сейчас занимаются созданием «ближневосточного альянса противовоздушной обороны», который позволит сорвать попытки Ирана угрожать странам региона.

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