Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Доступ к сайту немецкой газеты Welt ограничен по требованию Генпрокуратуры России, сообщили в Роскомнадзоре.
Адрес портала фигурирует в универсальном сервисе ведомства, передает РИА «Новости».
Решение принято на основании требования Генпрокуратуры от 9 июля и в соответствии со статьей 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
В мае в Роскомнадзоре по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту информационного агентства «Интерфакс-Украина» из-за публикации фейков о проведении специальной военной операции России.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет