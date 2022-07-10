Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt

Доступ к сайту немецкой газеты Welt ограничен по требованию Генпрокуратуры России, сообщили в Роскомнадзоре.

Адрес портала фигурирует в универсальном сервисе ведомства, передает РИА «Новости».

Решение принято на основании требования Генпрокуратуры от 9 июля и в соответствии со статьей 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

В мае в Роскомнадзоре по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту информационного агентства «Интерфакс-Украина» из-за публикации фейков о проведении специальной военной операции России.

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