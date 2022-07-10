На освобожденной части Харьковской области начали сбор урожая

Сбор урожая зерновых культур начался на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона.

«На освобожденных территориях Харьковской области стартовала уборочная кампания», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что кампания проходит несмотря на обстрелы с украинской стороны. По данным ВГА, урожайность составит около 40 центнеров с гектара.

Ранее сообщалось, что власти Запорожской области смогли реализовать, по предварительной оценке, до 70% запасов прошлогоднего урожая зерна.

Напомним, в пятницу администрация Харьковской области ввела военное положение на освобожденной территории региона.

Глава Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что примерно 20% территории Харьковской области освобождено. По его словам, обстановка в освобожденных районах остается напряженной. Множество населенных пунктов подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины, сохраняется опасность проникновения диверсионных групп.

—