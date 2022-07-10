Украина: Почему так сложно расследовать факты сексуального насилия во время войны?

Сексуальное насилие во время военных конфликтов – одно из самых тяжелых преступлений, ведь этот опыт является одним из наиболее травматичных для человека.

В Украине, по данным Спецпредставителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилы Паттен, уже зафиксировано 124 случая сексуального насилия в ходе войны. Паттен признает, что имеющиеся данные – лишь верхушка айсберга и не отражают масштабов сексуального насилия в условиях войны России против Украины.

«Самое скрываемое преступление»

Факты сексуального насилия в условиях войны сложно выявлять и расследовать – это подтверждают украинские правозащитники.

– Первая причина такого положения дел – это то, что это самое скрываемое преступление, – говорит глава правления «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук. – Люди, которые выжили после сексуального насилия, об этом не рассказывают ни правоохранительным органам, ни международным организациям, ни правозащитникам. Еще до начала полномасштабного российского вторжения у меня был яркий пример, когда я опрашивала группу людей, которые сидели в одной камере. Один из этих людей рассказал мне о том, как они были свидетелями регулярных изнасилований другого человека, сообщил детали, дополнительную информацию. Но когда я начала говорить с тем другим человеком, то он, упоминая о различных ужасных формах пыток, ни словом не обмолвился о сексуальном насилии по отношению к нему. То есть, первая и очевидная причина, по которой так происходит – люди, которые выжили после сексуального насилия, считают это преступление стыдным и не рассказывают об этом. И это не уникальность украинского случая, а тенденция, которая наблюдается во время всех войн правозащитниками.

Большое количество инцидентов

Вторая причина, по которой невозможно сейчас оценить масштабы совершаемых в Украине преступлений подобного характера – слишком большое их количество.

– Совершенно невозможно все их выявить и расследовать, – объясняет правозащитница. – В Украине сейчас совершается огромное количество военных преступлений. Буквально несколько дней назад Генеральный прокурор Украины сказала, что они зарегистрировали уже более 15 тысяч уголовных производств по таким эпизодам. В отдельных областях на следователя их приходится около 200. То есть, следователь должен одновременно расследовать такое количество уголовных дел – ни одна самая хорошая правовая система в мире не могла бы справиться эффективно с такой с задачей. При этом война продолжается и количество преступлений растет.

Нет возможности сообщить

Третья причина – часть граждан попросту не имеют физической возможности сообщить о случившемся правоохранителям.

– В Украине оккупировано более 20 процентов территории. Как мы понимаем, люди там остались один на один с оккупантами, там не присутствуют международные организации. И тут речь даже не о том, что невозможно проводить какие-либо следственные действия, выявлять и фиксировать эти факты. Дело в том, что люди боятся даже обращаться. Они понимают, что никакой возможности помочь им ни у кого просто нет… Сейчас никто не сможет назвать точную цифру, сколько людей в Украине пострадало от сексуального насилия за больше, чем три месяца. Даже обычная волонтерская инициатива, которая не специализируется на этой проблеме (для этого нужно иметь надлежащую подготовку), фиксирует случаи сексуального насилия во время войны. Из последних случаев был один пострадавший мужчина, остальные – женщины. Масштабы сексуального насилия огромные, – говорит Александра Матвийчук.

Безнаказанность и отсутствие надлежащей реакции международного сообщества лишь подстегивает исполнителей совершать подобные преступления вновь и вновь

Сегодня у «Центра гражданских свобод» в общей базе, с 24 февраля 2022 года, зарегистрировано 8900 эпизодов, связанных с различными видами преступлений, совершенных в ходе войны в Украине.

– Сексуальное насилие во время войны отличается от других преступлений – через его жертв бьют по всему обществу. С одной стороны люди, которые выжили после сексуального насилия, ощущают стыд, с другой стороны – граждане ощущают свою вину от того, что не смогли защитить жертв насилия (когда, к примеру, все происходило на их глазах и они ничего не смогли сделать). А еще – общество, которое слышит о сексуальном насилии, знает о том, что его применяют и боится быть подвергнутым такому же жестокому обращению. Все же увидели после оккупации, что происходило в Киевской области, в Буче. Так сексуальное насилие становится инструментом, который преодолевает сопротивление местного населения, – поясняет глава «Центра гражданских свобод».

Правозащитница убеждена, что безнаказанность и отсутствие надлежащей реакции международного сообщества лишь подстегивает исполнителей совершать подобные преступления вновь и вновь. Напомним, что власти России категорически отрицают какую-либо причастность российских военных к подобным преступлениям на территории Украины.

Как выжить?

Правозащитники центра сделали памятку с инструкциями – как для людей, которые выжили после сексуального насилия, так и для тех, кто находится рядом с пострадавшими, кому эти люди доверились. Там же указаны контакты организаций, которые оказывают психологическую и медицинскую помощь. Специально консультировались с врачами, чтобы объяснить – что делать тем, кто находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий и не имеет возможности обратиться за медицинской помощью. Вплоть до деталей: как лечить разрывы половых органов в домашних условиях, что делать, чтобы предупредить передачу венерических заболеваний. Ведь в условия войны часто приходится рассчитывать только на себя.

Помощь Фонда ООН в области народонаселения

Фонд ООН в области народонаселения в Украине (ЮНФПА) организовал онлайн-платформу «Аврора» по оказанию специализированной психотерапевтической поддержки лицам, которые в условиях войны испытали насилие, в том чисел и сексуальное. Потерпевшие могут воспользоваться этим ресурсом, чтобы получить дистанционные консультации, находясь в любом уголке Украины, в том числе на оккупированных территориях, а также, за границей.

Психотерапевты помогают преодолеть травматичный опыт, восстановить эмоциональное равновесие и внутренние ресурсы, чтобы жить дальше. Люди могут обратиться за консультацией и к медицинским специалистам, чтобы решить проблемы со здоровьем, в частности, репродуктивным, а также получить профессиональную помощь юристов.

Все услуги предоставляются конфиденциально и анонимно, при соблюдении высоких этических стандартов. Пользователи платформы могут выбрать специалиста, который будет обеспечивать сопровождение и контролировать дело, поддерживать человека далее. Обратиться за бесплатной поддержкой могут женщины, девочки, мужчины, мальчики – все, кто пострадал от насилия. Чтобы получить индивидуальную специализированную помощь, достаточно заполнить анонимную форму на сайте «Розірви коло» («Разорви круг» – в переводе) в разделе «Психотерапевтическая помощь».

Платформа создана украинским отделением Фонда ООН в области народонаселения при содействии Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и поддержке правительства Великобритании. Это лишь часть всей системы помощи пострадавшим от насилия, связанного с войной в Украине. ЮНФПА совместно с правительством Украины развивает сеть специализированных социально-психологических, медицинских и правовых услуг.

Также во многих странах транзита и прибытия украинских беженцев действуют «оранжевые пространства безопасности», обустроенные ЮНФПА для обеспечения специфических нужд девочек и женщин.