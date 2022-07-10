 

“Детей своих не воспитывал”: 68-летний Макаревич махнул рукой на новорожденного сына

10.07.2022, 11:52, Разное
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В этом году на свет появился четвертый ребенок Андрея Макаревича. Певец признается, что его совершенно не смущает тот факт, что у них с наследников шестьдесят восемь лет разницы. Его не заботит мнение тех, кто считает, что в таком возрасте неправильно обзаводиться потомством. “Разве это где-то написано?”, – вопрошает звезда.

68-летний Макаревич отмечает, что ему не нравится пожилое состояние, поэтому он старается на этом не зацикливаться. Также он добавил, что не является отменным воспитателем и никогда не указывал детям, где хорошо, а где – плохо. “Детей своих не воспитывал”, – заикнулся он. Складывается ощущение, будто он махнул рукой и на новорожденного сына и не планирует принимать активное участие в его воспитании.

Напомним, певец перебрался в Израиль, где живет со своей супругой. Кстати, на Родину возвращаться он не собирается. При этом новорожденного сына он планирует учить родному языку. Так, он заявил, что уже позаботился о покупке русскоязычных детских книжек. Об этом предусмотрительно позаботилась его сестра.

Стоит отметить, что в России артиста сейчас не очень ждут. Так, многие соотечественники обозлились на звезду из-за его политической позиции. Некоторые даже потребовали лишить рокера российского гражданства и закрыть ему путь на Родину.



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