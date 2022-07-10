Северная Осетия работает над проектом по изменению маршрутов передвижения для людей с ограниченными возможностями

Благодаря вкладу Президента в Северной Осетии реализуется проект по адаптации туристических маршрутов для людей с ограниченными возможностями. Как рассказали ТАСС в общественной организации по поддержке сообщества и защите прав людей с ограниченными возможностями и многодетных семей “Во имя добра”.

“Поскольку в республике нет маршрутов для людей с ограниченными возможностями, большую часть времени они проводят дома. В рамках проекта 100 молодых людей с ограниченными возможностями примут участие в трех ярких и запоминающихся летних днях”. Юридическое уведомление.

Для участников проекта будут организованы экскурсии по туристическим достопримечательностям страны в горах, а также национальная культурная, спортивная и развлекательная программа. Наконец, состоится творческий конкурс “Мой город” на лучшее описание поездки и семинар “Роль социального туризма в реабилитации людей с ограниченными возможностями”. Мероприятие завершится одноименной фотовыставкой “Like Invitourism”.

В настоящее время общее количество молодых инвалидов в возрасте до 30 лет в Северной Осетии составляет 2 086 человек. Среди них большинство молодых людей с ограниченными возможностями большую часть времени проводят дома.

Проект позволит расширить участие молодых людей с ограниченными возможностями в активной жизни общества путем посещения живописных мест, природных и культурных достопримечательностей в своем районе. Участники почувствуют связь с обществом и природой, научатся общаться и найдут новых друзей”.

Источник: tass.ru