Данилко рассказал о ссоре с другом из России из-за политики

Андрей Данилко признался, что из-за нынешней ситуации в политике поссорился с другом из России. Известный под псевдонимом Верка Сердючка артист старается поддерживать контакты, но это не всегда выходит.

После изменения геополитической ситуации в мире произошли большие метаморфозы во многих сферах жизни общества. В том числе, ухудшились отношения между деятелями шоу-бизнеса РФ и Украины. Многие украинские исполнители покинули РФ, в то же время оставшиеся артисты подвергаются критике у себя на родине. Старается поддерживать отношения со всеми Андрей Данилко, более известный, как Верка Сердючка. По его словам, он поддерживает контакты по возможности со всеми друзьями.

Однако с одним из таких российских коллег шоумен и певец все же поссорился на фоне политики. Не всегда общение с российскими коллегами обходится без разногласий, но один из бывших друзей Андрея Данилко вывел его из себя. После этого конфликта они прекратили все коммуникации друг с другом.

По словам Верки Сердючки, давний друг просто поразил его своим поведением. Как отмечает певец, человек, с которым он «знаком 100 лет», придумал некую ситуацию. Селебрити долго спорили по телефону, после чего российский коллега оборвал разговор, бросив трубку. Причем, как отмечает Данилко, он убедился, что это не был дефект в мобильной связи. При этом триумфатор «Евровидения-2007» назвал даже имя своего бывшего товарища, Леонид. Однако уточнил, что речь идет не об Агутине, супруге Анжелики Варум, оставив поклонникам возможность самим угадать, кто же был его таинственным другом.

Источник: ctnews.ru