 

Мишустин поздравляет почтовых работников с профессиональным праздником

10.07.2022, 11:40, Разное
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских почтовых работников с профессиональным праздником, подчеркнув, что они объединяют разные регионы нашей великой страны. Сообщение было размещено на сайте кабинета министров.
Ежегодно во второе воскресенье июля в РФ отмечается День российской почты. В 2022 году эта дата 10 июля. “По случаю Дня российской почты я искренне поздравляю вас. Ежедневно вы выполняете сотни тысяч операций, продолжаете работать даже в сложных и экстренных ситуациях, отправляете письма, телеграммы, посылки и поздравления ветеранам, в том числе пенсии и социальную помощь. Вы объединяете части нашей огромной страны, города, малые города, отдаленные районы и труднодоступные местности в единую коммуникационную сеть, вы самое удобное средство связи”, говорится в сообщении.

Мишустин добавил, что “Почта России” сегодня это национальная логистическая компания, одна из крупнейших сетей в мире, центр динамичного развития, освоения новых форматов, строительства и открытия центров модернизации.

Источник: ria.ru



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