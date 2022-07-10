 

МВД откроет отдел по метавселенной

10.07.2022, 11:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство внутренних дел решило следить за правопорядком в метавселенных и готовится открыть специальный отдел по виртуальным пространствам. Территориально он будет находиться в столице.

Официально новый орган назвали «отдел внутренних дел по метавселенным и информационно-телекоммуникационным сетям». В первое время его сотрудники займутся поиском неплательщиков налогов, которые обладают крупными цифровыми активами.

– В перспективе новый отдел будет расследовать любые виды метапреступлений, начиная от торговли поддельными NFT, заканчивая мошенничеством при торговле в виртуальных мирах. Кража личности, упоминания экстремистской организации Meta без маркировки, изготовление и распространение метапорнографии – всё это серьёзные правонарушения, – пояснил источник.

Стражи порядка подчёркивают: метавселенные стирают границы между государствами и это значит, что российское законодательство должно выполняться во всех из них. В случае, если руководство того или иного виртуального пространства не пойдёт на сотрудничество, предложено проводить в нём операцию по восстановлению законности.

Поскольку в качестве метавселенных также рассматриваются миры многих онлайн-игр, в будущем органы займутся ими вплотную и по отдельности: появятся отдел по Overwatch, отдел по Call of Duty и даже отдел по World of Warcraft. Киберполицейские просят выделить им деньги на закупку игровых компьютеров и оборудование рабочих мест.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.20 / Сверхсекретная «Зона 51» остается просто загадочной «пустышкой»

24.03.22 / Блеск, тушь, любимый шампунь: лайфхаки, которые помогут использовать косметику и уходовые средства до последней капли

07.12.21 / Трамвай «Нежелание»

31.12.21 / Дубцова “ослепила” всех красотой после пластической операции

30.04.21 / Краснодар переименуют в Казакоград

21.07.21 / «Ан» перенесут с Украины в Канаду

05.11.20 / Жена Сергея Семака Анна рассказала о потере ребенка

09.07.22 / Мнение: Блицкриг провалился!

14.01.22 / В Великобритании обнаружили уникальное заброшенное место, где стоят 50 редких авто на миллионы долларов, но никому не нужны

07.01.22 / Мнение: В Казахстане – День открытых убийств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика