МВД откроет отдел по метавселенной

Министерство внутренних дел решило следить за правопорядком в метавселенных и готовится открыть специальный отдел по виртуальным пространствам. Территориально он будет находиться в столице.

Официально новый орган назвали «отдел внутренних дел по метавселенным и информационно-телекоммуникационным сетям». В первое время его сотрудники займутся поиском неплательщиков налогов, которые обладают крупными цифровыми активами.

– В перспективе новый отдел будет расследовать любые виды метапреступлений, начиная от торговли поддельными NFT, заканчивая мошенничеством при торговле в виртуальных мирах. Кража личности, упоминания экстремистской организации Meta без маркировки, изготовление и распространение метапорнографии – всё это серьёзные правонарушения, – пояснил источник.

Стражи порядка подчёркивают: метавселенные стирают границы между государствами и это значит, что российское законодательство должно выполняться во всех из них. В случае, если руководство того или иного виртуального пространства не пойдёт на сотрудничество, предложено проводить в нём операцию по восстановлению законности.

Поскольку в качестве метавселенных также рассматриваются миры многих онлайн-игр, в будущем органы займутся ими вплотную и по отдельности: появятся отдел по Overwatch, отдел по Call of Duty и даже отдел по World of Warcraft. Киберполицейские просят выделить им деньги на закупку игровых компьютеров и оборудование рабочих мест.

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